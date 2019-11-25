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  4. Татьяна Храмова снялась в бордовом купальнике на фоне знаменитого «Паруса» в Дубае

Татьяна Храмова снялась в бордовом купальнике на фоне знаменитого «Паруса» в Дубае

, 10:04 | Светлана Александрова Фото 382

В своем посте звезда сериала «Физрук» рассуждает, не стоит ли в России ввести такой же строгий сухой закон, как в ОАЭ.

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Фото, видео: Instagram @xramova

Татьяна Храмова, известная публике по ролям в сериалах «Физрук», «Пятая стража» и «Фитнес» выложила в сеть фото, на котором позирует в открытом бордовом купальнике в Дубае на фоне знаменитого Burj Al Arab — Отеля «Парус».

«Каждая уважающая себя девушка, должна в Дубай сделать фото у Паруса», — пояснила актриса под снимком.

Instagram @xramova

Поклонников впечатлила фигура 30-летней Храмовой, которая родила сына всего четыре месяца назад.

«Фигура-огонь»

«Бедные арабы глаза сломали», — восхищаются комментаторы.

В своем посте Татьяна удивляется, что в Объединенных Арабских Эмиратах нигде нет алкоголя, и призывает подписчиков высказаться, не стоит ли ввести такой же строгий сухой закон и в России.

«Таня, ты просто плохо видимо алкоголь искала, он там есть».

«У нас это просто невозможно. Пробовали же. Плачевно выходит. Наш народ изгаляться умеет, будут подпольно гнать».

«Пусть весь мир будет трезв!»

«Скучно без водки…»

«Здорово если бы у нас так было, хотя с другой стороны больше еще было бы суррогата и подпольного зелья, хотя многие бы люди хорошо на этом заработали», — рассуждают пользователи.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Татьяна Храмова рассказала, как снималась в сериале «Фитнес-2», будучи на шестом-восьмом месяце беременности.

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