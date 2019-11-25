Эрика Герцег соблазнительно позирует в необычном аксессуаре

Певица Эрика Герцег предстала в сексуальном концертном наряде. Артистка решила подразнить подписчиков и выложила в сторис в Instagram видео, на котором с томным взглядом демонстрирует наряд. Девушка позирует в блестящем коротком топе, который соблазнительно подчеркивает ее грудь. Также образ Эрики дополнил блестящий ошейник и необычный аксессуар — маска с подвесками.

Instagram @erikaherceg

Участницы группы «ВИА Гра» выбрали такие необычные и стильные образы для съемки новогоднего концерта для одного телеканала. Известно, что они исполнят одну из последних новинок — песню «ЛюбоЛь».

К слову, в тусовке уже давно ходят слухи, что у горячей блондинки роман с продюсером Константином Меладзе. Однако пара отрицает это и недавно Вера Брежнева высмеяла сплетни о неверности мужа у себя в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эрика Герцег прогулялась по Киеву в ультракоротком топе.