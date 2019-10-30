«Божественна в белом»: Эрика Герцег прогулялась по Киеву в ультракоротком топе

Певица Эрика Герцег выложила в Instagram фото, на котором предстала в белом пальто нараспашку, белых туфлях на шпильке и голубых джинсах. В ее руках — сумка под цвет наряда, а на носу розовые очки. Главной же изюминкой облика стал ультракороткий топ на пуговицах, расстегнутый до выреза.

Instagram @erikaherceg

В таком виде девушка прогулялась по столице Украины. Единственное, что немного испортило эффектный снимок — окружающая обстановка. На заднем плане звезды виднеется автостоянка и типичная советская многоэтажка.

«Эрика, боже, ты такая прекрасная! Ослепительная красавица! Я тебе так сильно завидую. Хочу быть как ты!»

«Голимый секс!»

«Божественна в белом!» — прокомментировали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вера Брежнева поддержала премьеру клипа «ВИА Гры» с участием «соперницы».