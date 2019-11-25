«Как дышать?»: Сексуальный Лазарев с пронзительным взглядом предстал на обложке нового альбома

Российский поп-исполнитель Сергей Лазарев взбудоражил фанаток из разных уголков страны, анонсировав свой новый альбом «Это я». На своей странице в Instagram музыкант рассказал, что уже 29 ноября его поклонники смогут наслаждаться долгожданными хитами.

К своему посту артист приложил фотографию обложки нашумевшего альбома, которая не смогла оставить его подписчиц равнодушными. На снимке Лазарев с мокрыми и слегка растрепанными волосами запечатлен с голым торсом в довольно сексуальной позе.

Несмотря на то, что в кадр только частично попали мускулистые плечи звезды, пользователям этого хватило, чтобы догадаться, что исполнитель позировал без верха. Увидев Лазарева в таком соблазнительном образе, фанатки затрепетали от восторга. Некоторые признались: певец давно не радовал публику подобными снимками.

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«О Боже! Вы меня убили!»

«Как дышать?»

«Ждем! Надеюсь, сердечко выдержит!»

«Просто секс!»

«Шикарно. Офигенно. Огненно. Какой ты сладкий!» — едва сдерживая эмоции, восклицали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанатка Лазарева вытатуировала его лицо на своем предплечье.