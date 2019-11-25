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  4. Брошенного младенца нашли в кустах в подмосковном Раменском

Брошенного младенца нашли в кустах в подмосковном Раменском

, 12:37 | Светлана Александрова 697

Полиция пытается установить личность матери, оставившей девочку на улице. Ребенок находится в больнице.

Фото: www.globallookpress.com /Jin Liwang

Брошенный младенец обнаружен в День матери в кустах в поселке Дружба, относящемся к городскому округу Раменское в Подмосковье. Как стало известно 5-tv.ru, девочке на вид полтора-два месяца, она была завернута в плед, рядом лежал пакет с памперсами и бумажными салфетками. Ребенка доставили в районную больницу. Никаких видимых телесных повреждений врачи у малышки не нашли, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Тем временем правоохранительные органы пытаются установить личность матери, бросившей девочку на улице. Следственный комитет начал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о полуторагодовалом мальчике, которого мать оставила в подъезде жилого дома в Якутске, положив рядом пакет с продуктами.

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