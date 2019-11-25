Кай Метов исполнил песню в танце с Ларисой Рубальской

Композитор Кай Метов поделился видео на своей странице в Instagram. Артист танцует вместе с поэтессой Ларисой Рубальской, и исполняет песню «Что ты сделала со мной».

«Накануне, на одном частном мероприятии, посчастливилось потанцевать с моей любимой поэтессой, обаятельнейшей женщиной — Ларисой Рубальской. Жалко, что не смог уделить должного внимания, так как одновременно исполнял песню, под которую мы и танцевали. Спасибо вам большое, Лариса Алексеевна. Всех вам благ!» — подписал пост певец.

Instagram @kay_metov

Подписчики звезды 90-х с ностальгией вспомнили, какие песни исполнял их кумир раньше. Также они заметили какую красивую композицию Метов выбрал для исполнения и сделали комплимент в адрес его визави.

«Песня красивая»;

«Ах, какая пара»;

«Она умничка!!! Мне она очень нравится!»;

«Самая лучшая песня!!!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кай Метов показал фото маленькой внучки.