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  4. «Такие классные»: Кай Метов показал фото маленькой внучки

«Такие классные»: Кай Метов показал фото маленькой внучки

, 23:59 Фото 80

В гости к знаменитому певцу приехала старшая дочь с ребенком.

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Фото, видео : Instagram @kay_metov

Певец Кай Метов регулярно делится с поклонниками моментами из своей жизни. Например, с большой радостью звезда 90-х сообщил в социальных сетях о том, что к нему в гости приехали старшая дочь Кристина и маленькая внучка. У знаменитого папы и дедушки родственницы пробыли несколько дней, после чего уехали в Германию — об этом Метов тоже сообщил своим подписчикам в Instagram.

Instagram @kay_metov

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Исполнитель хитов «Position № 2» и «Вспомни меня» признался, что «уже скучает» по дочке и внучке. Запись Кай сопроводил семейным снимком, на котором он сидит вместе с дочерью и держит внучку на руках. В комментариях поклонники отметили, что были просто очарованы красотой наследницы артиста и ее дочери.

«Вы такие классные!»

«Уважаемый Кай, ваши девочки — прелестны!» — восхищаются пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что социальные сети покорило новое фото дочери рэпера Тимати — пятилетняя Алиса потребовала, чтобы ей сделали временные татуировки на плечах и лице.

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