Гороскоп на февраль 2020 года для всех знаков зодиака

Приход 2020 года знаменует наступление новой астрономической эры. Впереди новый 11-летний цикл, и уже в феврале нас ожидает транзит Луны через знак Льва. Переводя с астрономического языка на понятный, такое положение небесных тел задает уникальные тенденции в жизни всех знаков зодиакального круга.

Подробнее о том, как отразится присутствие Луны в знаке Льва на жизни представителей всех знаков зодиака, читайте в гороскопе 5-tv.ru.

Луна во Льве: что это означает?

Луна, с научной точки зрения, воздействует на приливы и отливы на планете Земля. В астрологии же ей отводится роль планеты-управителя Рака. Люди, рожденные в период влияния четвертого знака зодиака, отличаются повышенной чувствительностью, ранимостью и даже скрытностью.

А вот Лев, через которого в феврале 2020-го пройдет Луна, наоборот, выставляет свое Я напоказ окружающим. И вовсе не для того, чтобы привлечь внимание (хотя и для этого тоже), просто по-другому он не умеет.

Транзит Луны через Льва в феврале сделает знаки зодиака более ориентированными на светскую составляющую жизни. Комплименты, признание, аплодисменты — вот основная тенденция этого месяца. Нелюдимы потянутся к теплым компаниям, а получить похвалу окружающих захотят даже убежденные индивидуалисты.

Но даже такое положение планет вряд ли сделает мрачных и необщительных Скорпионов дружелюбнее, а тружеников Козерогов более нацеленными на общение с коллегами, а не на результаты в работе. Звезды не могут полностью изменить человека, они лишь меняют его восприятие той или иной сферы жизни. Но и этого оказывается достаточно, чтобы поведение индивидуума стало чуть-чуть другим.

♈ Гороскоп для Овна на февраль 2020-го

(21 марта — 19 апреля)

Одним из первых, кто ощутит на себе влияние транзита Луны через Льва, будут Овны. Всегда и везде первые, они захотят получить свою порцию признания еще до окончания новогодних праздников. Гороскоп прогнозирует первенцам зодиака благоприятный период для самоанализа и созидания. Активные действия также приветствуются, но в меру.

Предупреждение для Овна

Гороскоп рисует февраль для Овнов спокойным месяцем. Если в их жизни и произойдет что-то неожиданное в этот период, то только потому, что Овны не в состоянии усидеть на месте. Их принадлежность к огненной стихии делает их очень энергичными и открытыми людьми. Это самые мотивированные сотрудники на работе, душа компании и человек, с которым всегда легко общаться.

Эту картину маслом портит разве что Марс — планета-управитель Овна. Часто он проявляется в Овнах через агрессию и завышенную самонадеянность. Луна во Льве сделает их более чуткими в общении с окружающими. Если раньше первому зодиака всегда хватало прийти к финишу первым, то теперь для пущей радости ему понадобится одобрение других людей.

♉ Гороскоп для Тельца на февраль 2020-го

(20 апреля — 20 мая)

Тельцы редко ищут одобрения окружающих. Им комфортно и без него. А чувство выполненного долга греет их душу лучше, чем похвала начальника или тысячи лайков в соцсетях. Представители второго знака зодиакального круга равнодушны к демонстрации достижений. Им бы чаю горячего да пирожное повкуснее. Однако Луна во Льве окажет влияние и на них.

Предупреждение для Тельца

Тельцам в феврале захочется покинуть насиженное место и выйти в люди. Транзит Луны через Льва придаст им уверенности в себе и настроит на светский лад. Второй знак зодиакального круга сменит домашние тапочки на лаковые туфли и с головой уйдет в светскую жизнь.

Вообще гороскоп на этот месяц для Тельцов прогнозирует стабильный период. Сейчас то самое время, когда можно верить любому комплименту в свой адрес. Это не только честный отзыв, но и искреннее желание завести с Тельцом дружбу. Луна во Льве трактует свои требования. И одно из них — расслабиться и получать удовольствие!

♊ Гороскоп для Близнецов на февраль 2020-го

(21 мая-21 июня)

Близнецов часто называют всезнайками зодиакального круга. Эти двое не верят всему, что им рассказывают, а всякую информацию проверяют доскональным образом. Транзит Луны через знак Льва сделает их чуть более сговорчивыми, но не совсем. Третий знак зодиака по-прежнему будет мыслить критически. Вместо того, чтобы просто принять комплимент, Близнецы начнут размышлять, а насколько этот комплимент правдив.

В целом гороскоп предсказывает Близнецам полный шансов месяц. Им остается только подставить ладони под падающие с неба звезды.

Предупреждение для Близнецов

Близнецам в этот период рекомендуется взять паузу в чтении научных трудов и биографий известных личностей. Настало время блеснуть своими знаниями в обществе. Поймите вы уже наконец: даже самая выдающаяся научная мысль яйца выеденного не стоит, пока не о ней не узнает широкая масса.

Гороскоп на февраль рекомендует Близнецам поддаться возникшей внутри них тяге к сцене или университетской кафедре. Самое время донести свои глубокие мысли до широких масс. Не боритесь с желанием быть в центре внимания. По мнению звезд, третий знак зодиака заслуживает того, чтобы ему рукоплескали!

♋ Гороскоп для Рака на февраль 2020-го

(22 июня — 22 июля)

Для Раков гороскоп на февраль прогнозирует почти безоблачный период. Луна, как главный персонаж февральского астрономического театра, поддержит четвертый знак зодиака в его начинаниях на протяжении месяца. Вместе с тем Раки станут чуть более чувствительными и ранимыми, потому как влияния Луны никто, собственно, не отменял.

Предупреждение для Рака

Для достижения желаемого Ракам в феврале потребуется не так остро реагировать на критику, которая тоже будет иметь место в этом месяце. Ракообразным самое время понять: восторженные комментарии часто идут рука об руку с резкой критикой, а то и хейтом. Но этот вовсе не значит, что вы должны верить всему, что вам говорят. В конце концов, вкусы у всех разные, а мнение — субъективно.

Гороскоп утверждает, что Ракам следует научиться отделять зерна от плевел и вместо того, чтобы обижаться, выносить пользу из отзывов о себе или своей профессиональной деятельности (хобби). И успех не за горами!

♌ Гороскоп для Льва на февраль 2020-го

(23 июля — 22 августа)

Гороскоп предсказывает, что Львы в феврале займут вершину пищевой цепи. Второй месяц года станет периодом, когда окружающие не столь мотивированы на ударный труд. Проекты сданы и думы о них остались в прошлом году. Новые еще не утвердили. Публика требует отдохновения как для глаз, так и для ушей. И тут на сцену выходит пятый знак зодиака…

Предупреждение для Льва

Гороскоп на февраль для Львов прогнозирует целое море шансов для самореализации. Именно шансов, а не божественного провидения. Озарений и инсайдерской информации в этом месяце у Львов не ожидается. Дадут о себе знать старые знакомства и полезные навыки, принесенные Львами еще из прошлого года. Не бойтесь быть непонятыми или отвергнутыми. Удача на вашей стороне!

В феврале 2020-го главной кошке зодиака не стоит ждать чуда. Нужно использовать способности максимально утилитарным образом. Проще говоря, вместо пения в душе озвучьте коммерческий ролик, актерские способности лучше продемонстрируйте кинопродюсерам. Фронтальная камера вам выбиться в люди вряд ли поможет.

♍ Гороскоп для Девы на февраль 2020-го

(23 августа — 22 сентября)

Деве, как отличнице зодиака, чужды частые смены настроений и та эмоциональность, что проповедует Луна. Однако транзит этой планеты через Льва привнесет в ее поведение свои коррективы. Гороскоп рекомендует Девам в феврале как можно меньше переживать по пустякам и стараться мыслить позитивно в независимости от ситуации.

Предупреждение для Девы

Февральский гороскоп для Девы говорит о повышенной эмоциональности этого знака на протяжении всего месяца. Обычно прагматичная и хозяйственная Дева внезапно обнаружит в себе чувственное начало. Позже она рискует осознать себя на мастер-классе по вязанию или того лучше — на кулинарных курсах. Прислушайтесь к собственным желаниям, пойдите на поводу самых смелых предположений и вас ожидает успех!

Девам в этот период захочется общения и даже немного конкуренции. Транзит Луны через Льва вряд ли сделает из этой послушницы светскую диву, но то, что ей захочется внимания и признания, — это уж точно.

♎ Гороскоп для Весов на февраль 2020-го

(23 сентября — 23 октября)

Весы в феврале рискуют потерять самообладание. Несмотря на врожденное чувство гармонии, седьмой знак зодиака не скроется от влияния транзита Луны через Льва.

Предупреждение для Весов

Гороскоп на февраль для Весов предсказывает череду взлетов и падений. Луна во Льве сделает Весов более эмоциональными. Настолько, что их чашу перевесит. Может возникнуть тяга к давно брошенным вредным привычкам. К привязанностям из прошлого. В какой-то момент на вас нахлынет ностальгия по прошлому. Однако для вас будет лучше оставить все как есть и просто двигаться дальше.

У Весов есть шанс избежать непонимания с Луной во Льве. Лев — это светский знак. А общество, как известно, часто влияет на индивидуума. Чтобы не идти на поводу у дурных мыслей, Весам в этот период рекомендуется окружить себя надежными людьми. Тогда они не только обнаружат в себе ранее неизвестный источник вдохновения, но и проведут февраль вдали от неприятностей.

♏ Гороскоп для Скорпиона на февраль 2020-го

(24 октября — 22 ноября)

Судя по гороскопу, февраль для скорпионов будет неоднозначным. С одной стороны, месяц выдастся спокойным. Никаких внезапных неприятностей восьмому знаку зодиака ожидать не стоит. Повседневная рутина в лице несработавшего вовремя будильника или запоздалый приезд автобуса — единственный тип проблем, которые грозят Скорпиону в феврале.

Предупреждение для Скорпиона

Февральский гороскоп для Скорпионов прогнозирует потепление в сфере личных взаимоотношений. Их магнетизм внезапно заработает с новой, невиданной доселе мощью. Рядом с восьмым знаком зодиака появятся новые люди, которые принесут с собой исключительно позитивный опыт. Велика вероятность встретить кого-то особенного!

Луна во Льве по-своему повлияет на восьмой знак зодиака. Холодность некоторых людей сменится на дружелюбие. Кто-то может начать искать общества Скорпиона. Иной станет втайне интересоваться их персоной. Так или иначе, но Солнце во Льве растопит лед даже в сердцах главных отшельников зодиака.

♐ Гороскоп для Стрельцов на февраль 2020-го

(23 ноября — 21 декабря)

Второй месяц года для Стрельцов выдастся приятным. Девятый знак зодиака вовсе не подвержен эмоциональным всплескам как Раки и не хочет быть в центре внимания — как Львы. Его эмоции — всегда положительные. А если и переживать, то из-за того, что давно не выбирался на природу.

Предупреждение для Стрельца

Гороскоп на февраль для Стрельцов прогнозирует материализацию мечтаний. Но мечтать придется не о мире во всем мире, а о чем-то более материальном и понятном. Успешная сдача проекта, деньги, заслуженная похвала — Стрельцы будут купаться в этом в феврале 2020 года. Луна во Льве не сделает из них восторженных театралов, но станет движущей силой в исполнении их на удивление приземленных желаний.

♑ Гороскоп для Козерога на февраль 2020-го

(22 декабря — 20 января)

Этот месяц для Козерогов пройдет под эгидой оттачивания профессиональных навыков. Луна во Льве не сделает из Козерога светского Льва или ранимого Рака. И все же определенные перемены в десятом знаке зодиака произойдут.

Предупреждение для Козерога

Транзит Луны через Льва затронет потаенные струны души Козерогов. Гороскоп на февраль для Козерогов прогнозирует череду профессиональных достижений. Только этот знак имеет способность видеть в задаче, выполнение которой требует массу сил и времени, не проблему, но вызов. Не чужды им ни многочасовые совещания, ни постоянные отчеты. Ведь впереди маячит премия, надбавки и отпуск!

Гороскоп предсказывает, что февраль для Козерогов будет полон шансов проявить таланты и способности. А там и до повышения недалеко. То же самое, кстати, касается и личной жизни.

♒ Гороскоп для Водолея на февраль 2020-го

(21 января — 18 февраля)

Водолеи воспримут влияние Луны во Льве с присущим им драматизмом. И все же в феврале этот знак сможет отыскать внутри себя душевные резервы, чтобы с достоинством прожить второй месяц года. Гороскоп советует Водолеям смотреть на жизнь проще. Тогда и проблем, по поводу которых вы так переживаете, станет в разы меньше.

Предупреждение для Водолея

Луна во Льве рекомендует знаку прислушаться к внутреннему голосу. Несмотря на возвышенность своей натуры, Водолеи частенько остаются глухи к тому, что говорит им интуиция, и делают дело, исходя из практических воззрений. Однако сейчас то самое время, когда поступить лучше с точностью да наоборот.

Гороскоп на февраль прогнозирует Водолеям резкие перемены. Какие-то из них окажутся приятными: кардинальная смена имиджа, переезд, новые отношения. Но будут и такие, что не вызовут у Водолеев позитивных эмоций. Звезды рекомендуют не поддаваться панике.

♊ Гороскоп для Рыб на февраль 2020-го

(19 февраля — 20 марта)

Транзит Луны по знаку Льва Рыбы прочувствуют острее остальных. Этот знак зодиака погрузится в пучину собственных переживаний. Февраль для Рыб ознаменуется душевными сомнениями. Звезды предсказывают метание между тем, чего так хочется, и тем, чего ждут окружающие. И все же у Рыб есть шанс выплыть из ситуации победителем.

Предупреждение для Рыб

Гороскоп на февраль для Рыб прогнозирует повышенную эмоциональность, а также необоснованные страхи. Луна во Льве пробудит в Рыбах тягу к обществу и признанию. Вместе с тем они могут рефлексировать на тему прошлых неудачных попыток реализовать свои таланты. Звезды предупреждают: нет никакого смысла копаться в прошлом. Прошлое на то и называют прошлым, что оно прошло.

Это может не сразу понять часто рефлексирующая Луна, но с этим обязательно согласиться Лев. Луна во Льве требует от Рыб принятия решительных действий без оглядки на провалы в прошлом. Проявив стойкость в этом месяце, они смогут пожинать плоды эмоциональной храбрости весь последующий год.

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