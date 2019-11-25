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«Мертвецы вылезают»: Малинин о возвращении Ветлицкой и Агузаровой в шоу-бизнес

, 19:34 | Карина Бернтгольц Видео 430

По мнению певца, артисты выступают перед зрителями тогда, когда они востребованы.

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Фото, видео: Instagram @alexandr_malinin, globallookpress.com /Anton Belitsky

Советский и российский эстрадный певец Александр Малинин в интервью для шоу на федеральном канале прокомментировал возвращение Натальи Ветлицкой и Жанны Агузаровой в российский шоу-бизнес. Недавно Ветлицкая вернулась на родину из Испании и объявила о начале гастролей, а Агузарова вышла на сцену после того, как несколько лет скрывалась от объективов папарацци.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к тому, что звезды 90-х и 80-х возвращаются на российскую эстраду, Малинин отшутился.

«Нормально (Прим.ред — отношусь), мертвецы вылезают», — иронично заметил музыкант.

По словам исполнителя, артисты выступают перед публикой тогда, когда они востребованы. А Агузарова, по его мнению, была одной из самых популярных артисток в 80-е годы. Малинин признался, что раньше хорошо общался со звездой и помнит, как много у нее было поклонников.

«Жанна была популярная такая… Она шла по зимнему снегу, а за ней следы ели поклонники. Поэтому ее могут пригласить и за пять миллионов, потому что она суперзвезда», — цитируют певца Дни.ру.

Разговор об исполнителях своего поколения, которые вновь обретают успех, возвращаясь к музыкальной карьере, Малинин завершил короткой ироничной фразой.

«Мы из того поколения, что палкой со сцены не выгонишь», — заключил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Ветлицкая жила за границей.

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