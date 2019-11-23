Наталья Ветлицкая призналась, что ее посещали мысли о суициде

Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и впервые за 15 лет дала откровенное интервью. В эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!», она откровенно рассказала, что уехала жить за границу только из-за рождения дочери Ульяны, которой нужен был другой климат. Сама артистка поделилась, что чувствовала себя несчастной и ее посещали мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью.

«Произошло обнуление конкретное. Мне надо было освободиться, трансформироваться, потому что меня часто посещали мысли о суициде. Если честно. Все было жестко. У меня ребенок, я же не могла пойти и что-то с собой сделать. Меня останавливало наверно… хотя, ты знаешь, наверное, я не суицидница. Нет, но мысли о суициде у меня были, мне хотелось умереть. Мне казалась эта жизнь совершенно невыносимой», — рассказала Ветлицкая.

По ее словам, жизнь оказалась для нее очень жесткой. Певица пережила домашнее насилие с первым мужем, а также на ее глазах мама перенесла две операции и победила страшную болезнь. Артистка заявила, что столько страданий вокруг угнетало ее жизнь.

«Тяжело как-то было жить», — пояснила знаменитость.

Также певица отметила, что довольна своим новым имиджем. Известно, что пока у певицы запланировано только два концерта в Москве и Санкт-Петербург на будущий год, а будет ли тур по городам она не знает.

В завершении программы Наталья выразила благодарность своей подруге бизнесвумен Ольге Слуцкер за поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Ветлицкая в откровенном интервью рассказала, что рождение ребенка не сделало ее счастливой.