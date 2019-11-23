  1. Пятый канал
  4. Наталья Ветлицкая призналась, что ее посещали мысли о суициде

Наталья Ветлицкая призналась, что ее посещали мысли о суициде

, 20:26 | Мия Субботина 537

Вернувшаяся на родину певица дала откровенное интервью в программе на федеральном канале.

Фото: www.globallookpress.com © Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Певица Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и впервые за 15 лет дала откровенное интервью. В эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!», она откровенно рассказала, что уехала жить за границу только из-за рождения дочери Ульяны, которой нужен был другой климат. Сама артистка поделилась, что чувствовала себя несчастной и ее посещали мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью.

«Произошло обнуление конкретное. Мне надо было освободиться, трансформироваться, потому что меня часто посещали мысли о суициде. Если честно. Все было жестко. У меня ребенок, я же не могла пойти и что-то с собой сделать. Меня останавливало наверно… хотя, ты знаешь, наверное, я не суицидница. Нет, но мысли о суициде у меня были, мне хотелось умереть. Мне казалась эта жизнь совершенно невыносимой», — рассказала Ветлицкая.

По ее словам, жизнь оказалась для нее очень жесткой. Певица пережила домашнее насилие с первым мужем, а также на ее глазах мама перенесла две операции и победила страшную болезнь. Артистка заявила, что столько страданий вокруг угнетало ее жизнь.

«Тяжело как-то было жить», — пояснила знаменитость.

Также певица отметила, что довольна своим новым имиджем. Известно, что пока у певицы запланировано только два концерта в Москве и Санкт-Петербург на будущий год, а будет ли тур по городам она не знает.

В завершении программы Наталья выразила благодарность своей подруге бизнесвумен Ольге Слуцкер за поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Наталья Ветлицкая в откровенном интервью рассказала, что рождение ребенка не сделало ее счастливой.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко
0:10
День Феодора Студита: Что можно и что нельзя делать 24 ноября

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]