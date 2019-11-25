Почему Брежнева не любит, когда ее называют «дорогая»

Певица Вера Брежнева призналась, почему ей не нравится, когда ее называют «дорогая». По словам артистки, ее даже передергивает от такого обращения. Но знаменитость также подчеркнула, что если это слово звучит в сочетании с именем, как официальное обращение, то это для нее приемлемо. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Дорогая — для меня это звучит очень грубо и неискренне. Мое ближайшее окружение это знает, поэтому не называют так)) А еще я не люблю от знакомых и коллег получать сообщения без имени, я сразу понимаю, что это рассылка, а я рассылки очень не люблю… прям совсем грустно становится… Есть у вас такие слова?» — поинтересовалась звезда у подписчиков.

Instagram @ververa

Некоторые подписчики присоединились к мнению звезды, что также не любят обращение к себе «дорогая». Другие пользователи рассказали о своих нелюбимых обращениях в комментариях под постом знаменитости.

«У меня такое слово „милая“»;

«Я не люблю, когда комментируют словом „Красотка“… Кажется, что грубо как-то»;

«Мне не нравится слово любимка, кажется, что обезличивает того, к кому так обращаются»;

«Не нравится обращение „детка“. Даже не знаю почему, но как-то отталкивает сразу», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Вера Брежнева пришла на «Золотой граммофон» в соблазнительном платье с декольте.