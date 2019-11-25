Победитель конкурса «Лидеры России» провел урок финансовой грамотности для школьников

Урок финансовой грамотности для старшеклассников московских школ провел победитель конкурса «Лидеры России» — бизнесмен и советник губернатора Новгородской области Дмитрий Афанасьев.

Он рассказал о том, как важно вести учет личных доходов и расходов, какие кредиты считаются хорошими и плохими, во что лучше вкладывать деньги, а заодно сообщил, на что тратят деньги богатые и бедные люди.

Такие уроки являются частью проекта клуба «Эльбрус» — это сообщество победителей конкурса «Лидеры России».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские студенты подали 675 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал».