  1. Пятый канал
  4. Российские студенты подали 675 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал»

Российские студенты подали 675 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал»

, 19:36 Эфирная новость 54

Победители смогут без экзаменов поступать в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов России.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Владимир Песня, 5-tv.ru

В России стартует третья студенческая Олимпиада «Я — профессионал». В этом году на масштабный образовательный конкурс зарегистрировались 675 тысяч человек. И это неудивительно, ведь победители получают уникальный шанс на дальнейшее обучение и успешную карьеру. Петербургский студент Эдуард Шарапенков стал лучшим в направлениях «Биотехнологии» и «Технологии живых систем». Теперь он учится в магистратуре Политеха и работает в лаборатории экспериментально-прикладной генетики — занимается серьезными исследованиями. Эдуард отмечает, что Олимпиада дает возможность получить знания и расширить круг общения не только лауреатам, но и всем участникам.

«У Олимпиады есть еще масса различных мероприятий. Это зимние школы, экскурсии, различные семинары. Это все можно посещать, это крайне интересно. Можно завести много различных знакомств, не только с людьми из твоей сферы общения, но и со всей России», — рассказывает Эдуард Шарапенков, студент Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, победитель олимпиады «Я — профессионал».

В этом учебном году Олимпиада проводится по 68 направлениям. Победители смогут без экзаменов поступать в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов России, а также стажироваться в крупных компаниях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победитель конкурса «Лидеры России» провел лекцию для петербургских студентов.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.25 70.85
0.22
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

21:07
Торжественную клятву кадета ФСО дали 42 ученика петербургской школы
21:00
Четырехлетняя дочь Климовой исполнила грузинский танец
20:45
Тюменская база отдыха предъявила иск местному жителю за пост о гибели друга на пляже
20:30
Экс-гендиректор «Водоканала» Целиков задержан после утренних обысков
20:23
Российскому участнику «Детского Евровидения-2019» стало плохо на репетиции
20:11
У беременной Оксаны Самойловой обнаружили «букет» серьезных осложнений

Сейчас читают

«Черт, она настоящая?!»: фото «русской Кардашьян» со спины озадачило фанатов
«Не буду ей аплодировать»: Ангелина Вовк возмутилась возвращению Софии Ротару в РФ
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]