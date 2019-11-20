В России стартует третья студенческая Олимпиада «Я — профессионал». В этом году на масштабный образовательный конкурс зарегистрировались 675 тысяч человек. И это неудивительно, ведь победители получают уникальный шанс на дальнейшее обучение и успешную карьеру. Петербургский студент Эдуард Шарапенков стал лучшим в направлениях «Биотехнологии» и «Технологии живых систем». Теперь он учится в магистратуре Политеха и работает в лаборатории экспериментально-прикладной генетики — занимается серьезными исследованиями. Эдуард отмечает, что Олимпиада дает возможность получить знания и расширить круг общения не только лауреатам, но и всем участникам.

«У Олимпиады есть еще масса различных мероприятий. Это зимние школы, экскурсии, различные семинары. Это все можно посещать, это крайне интересно. Можно завести много различных знакомств, не только с людьми из твоей сферы общения, но и со всей России», — рассказывает Эдуард Шарапенков, студент Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого, победитель олимпиады «Я — профессионал».

В этом учебном году Олимпиада проводится по 68 направлениям. Победители смогут без экзаменов поступать в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов России, а также стажироваться в крупных компаниях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что победитель конкурса «Лидеры России» провел лекцию для петербургских студентов.