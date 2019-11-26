В Минздраве рассказали о том, какими блюдами и напитками эффективнее всего согреваться в мороз. Рекомендации дал главный внештатный диетолог ведомства Виктор Тутельян.

Специалист посоветовал отдавать предпочтение горячему чаю с большим количеством сахара. Также можно взять с собой и другие сладкие напитки — но обязательно теплые. В качестве примера диетолог привел подогретый морс.

Есть в период холодов Тутельян советует блюда, в которых много быстро усваивающихся углеводов. Идеальным решением в таком случае будут различные каши и кондитерские изделия. При этом диетолог отмечает, что умеренное употребление таких продуктов не нанесет вреда здоровью и фигуре.

«Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит. Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс», — цитирует медика RT.

А вот пытаться согреться алкоголем категорически не рекомендуется. Спиртные напитки вызывают расширение кровеносных сосудов, что в свою очередь только увеличивает теплопотерю.

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