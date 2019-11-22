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Врач-диетолог рассказал, как быстро похудеть к Новому году

, 20:59 | Алиса Старжевская 1 282

По словам медика, за две недели можно избавиться от семи до десяти нежелательных килограммов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Adrian C. Nitu

Известный диетолог Катерина Пашко рассказала на своей странице в Instagram как быстро похудеть к Новому году. Об этом пишут Дни.ру.

По словам Пашко, за две недели можно избавиться от семи до десяти нежелательных килограммов. Диетолог считает мотивацию хоть и важным, но не основным секретом похудения. Нужно уделить внимание питанию и режиму — есть много овощей, пить воду и убрать молоко и сахар из рациона. От вредных привычек лучше отказаться сразу.

«Полтора месяца — это не две недели. Реально можно убрать семь-десять килограммов. Все дело в мотивации», — подчеркнула эксперт.

Катерина рекомендует ужинать до 19 часов чем-то легким. Например, гречкой, киноа, рыбой, яйцами с приготовленными овощами. Нельзя забывать про физические нагрузки и регулярно заниматься спортом. Диетолог советует заручиться группой поддержки и не корить себя за съеденную шоколадку.

Другие эксперты считают, что желающим обрести фигуру мечты, надо соблюдать размеры стандартных порций и время приема пищи. Отказаться придется от полуфабрикатов и еды за компьютером или телевизором. Спать необходимо не меньше шести-восьми часов, напоминают специалисты.

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