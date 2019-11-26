Нина Ургант находится в больнице

Актрисе театра и кино Нине Ургант, которая приходится бабушкой телеведущему Ивану Урганту, провели плановую медицинскую операцию. Сейчас она находится в больнице, сообщает 78.ru.

Госпитализацию Нины Ургант в СМИ связали с подписанием ею отрытого письма против притязаний худрука Александринского театра Бориса Эйфмана на сцену. Источник в окружении актрисы сообщил 5-tv.ru, что это не соответствует действительности и госпитализация была плановой.

После подписания письма также появились сообщения о том, что в больницу попал народный артист Сергей Паршин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему артисты Александринки выступили против притязаний Бориса Эйфмана.