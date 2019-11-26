Артисты Александринки протестуют против притязаний Эйфмана на сцену

Группа актеров Александринского театра протестует против притязаний художественного руководителя Театра балета Бориса Эйфмана на свою сцену.

По мнению артистов, балетмейстер своими действиями фактически выходит за рамки этических и профессиональных норм, навязывая график и условия использования подмостков, фактически осуществляя «экспансию», сообщается в открытом письме к театральной общественности и государственным деятелям России.

«По существу, Борис Яковлевич Эйфман на протяжении десятилетий ведет целенаправленную политику, связанную с необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей на старейшей драматической сцене России — в Александринском театре», — говорится в тексте документа.

Актеры Александринки отмечают, что руководство театра с 1990-х годов старалось помочь не имеющему собственной площадки коллективу Бориса Эйфмана. В дальнейшем балетмейстер начал «ультимативно диктовать график и условия своих выступлений на этой прославленной сцене, не сообразуясь с творческими и производственными задачами» театра.

«Мы выражаем решительный протест против необоснованных притязаний Эйфмана на сцену старейшего российского драматического театра, не являющегося музыкальным по своей уставной деятельности», — заключили авторы письма.

Текст обращения подписан художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным и народными артистами Ниной Ургант, Сергеем Паршиным, Николаем Мартоном, Владимиром Лисецким и другими.

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