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Артисты Александринки протестуют против притязаний Эйфмана на сцену

, 0:34 | Василий Заика Фото 120

Группа актеров опубликовала открытое письмо, в котором обвинила балетмейстера в «экспансии».

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Фото, видео: ВКонтакте @alexandrinskytheater

Группа актеров Александринского театра протестует против притязаний художественного руководителя Театра балета Бориса Эйфмана на свою сцену.

По мнению артистов, балетмейстер своими действиями фактически выходит за рамки этических и профессиональных норм, навязывая график и условия использования подмостков, фактически осуществляя «экспансию», сообщается в открытом письме к театральной общественности и государственным деятелям России.

«По существу, Борис Яковлевич Эйфман на протяжении десятилетий ведет целенаправленную политику, связанную с необоснованными претензиями осуществлять эксклюзивное право на показ своих спектаклей на старейшей драматической сцене России — в Александринском театре», — говорится в тексте документа.

Актеры Александринки отмечают, что руководство театра с 1990-х годов старалось помочь не имеющему собственной площадки коллективу Бориса Эйфмана. В дальнейшем балетмейстер начал «ультимативно диктовать график и условия своих выступлений на этой прославленной сцене, не сообразуясь с творческими и производственными задачами» театра.

«Мы выражаем решительный протест против необоснованных притязаний Эйфмана на сцену старейшего российского драматического театра, не являющегося музыкальным по своей уставной деятельности», — заключили авторы письма.

Текст обращения подписан художественным руководителем Александринского театра Валерием Фокиным и народными артистами Ниной Ургант, Сергеем Паршиным, Николаем Мартоном, Владимиром Лисецким и другими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в БДТ открылась необычная инсталляция.

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