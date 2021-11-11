Секрет вечной молодости: какие продукты нужно исключить, чтобы долго жить

Какое питание приближает старость, а какое — увеличивает продолжительность жизни, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Хотите жить долго и счастливо? — Врачи советуют пересмотреть продукты, которые лежат на вашей тарелке и являются постоянными в рационе вашей семьи. На долголетие влияют многие факторы, в том числе наши пищевые привычки. Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала, какое питание приближает старость, а какое — увеличивает продолжительность жизни.

Эксперт разобрала две основные теории старения — теломерную и окислительную. Согласно теломерной теории, человек дряхлеет потому, что клетки в его теле перестают размножаться. Такой стоп-фактор вызывается уменьшением длины теломер — кончиков хромосом.

«Теломеры тесно связаны со стабилизацией нашего генетического материала, оказывая непосредственное влияние на состояние организма в целом. Теломераза — это фермент, вызывающий удлинение теломер, тем самым увеличивая продолжительность жизни клеток. При этом „бессмертными“ могут быть только половые и раковые клетки», — объяснила кандидат медицинских наук.

На длину теломер оказывают влияние как независящие от нас внешние факторы вроде стресса и радиации, так и внутренние, которые мы можем регулировать с помощью продуктов питания, а значит, обеспечить нашему телу здоровую и долгую жизнь.

Первое, на что мы можем повлиять, — на процесс гликирования.

«Гликирование — это когда избыточное количество глюкозы приводит к тому, что она начинает разрушать белки в организме. Такой же процесс может происходить и в продуктах, когда он подвергается обработке при высоких температурах: нутриенты, находящиеся в продукте, взаимодействуют между собой, и углеводы начинают разрушать белки, содержащиеся в нем», — рассказала нутрициолог.

Прослеживается закономерность: чем выше температура и длительнее время приготовления, тем больше образуется конечных продуктов гликирования (КПГ).

«КПГ откладываются в организме, когда мы употребляем пищу, содержащую конечные продукты гликации, также они образуются, когда повышенный уровень глюкозы разрушает белки. КПГ могут откладываться в сосудах, в головном мозгу и других частях тела, вызывая различные заболевания, влияющие на старение», — подчеркнула Инна Кононенко.

Для сравнения: если в отварном яйце — 63 единицы КПГ, то в жареном омлете их будет же 600, у курицы, приготовленной в горшке — 1500, у той же курятины, но жареной с использованием панировки — до 10000.

Объясняется это тем, что, когда термическая обработка продукта происходит при более чем 100 градусах — а это запекание в духовке, жарение, гриль — высокие температуры приводят к образованию КПГ, если же снизить градус и держать его в районе 100 градусов — это возможно при обычной варке и тушении — то можно сократить уровень вредных веществ.

К слову, вредность шашлыка и других мясных блюд можно уменьшить в два раза, если их предварительно замариновать, обработав уксусом или лимонной кислотой.

Врач отметила, что в сутки мы должны употреблять не более 9000 единиц конечных продуктов гликирования.

Второе, на что мы можем оказать воздействие, — на процесс окисления и образования свободных радикалов, которые разрушают наши клетки.

Небезопасный для человека фактор, влияющий на длину теломер — хроническое низкоуровневое воспаление. При этом, по словам Инны Кононенко, вы можете жить и не испытывать особенных симптомов. Это состояние, снижающее уровень качества вашей жизни, можно выявить только по анализам. Чаще всего воспаление локализуется в кишечнике, в нем поселяются патогенные бактерии, грибы, вирусы, гельминты. Вредные микроорганизмы, которые выделяют продукты жизнедеятельности, проникают через стенку кишечника и вызывают в нем воспаления и раздражения.

Для поддержания правильной микрофлоры кишечника необходимо лишить его патогенов, не давать им шанса на размножение в нашем теле. В этих целях диетолог рекомендовала ограничить до минимума употребление целого ряда продуктов.

Черный список врача-нутрициолога:

Фрукты, сахар, мучное (содержат углеводы);

Молочные продукты;

Злаковые (содержат глютен, неусвояемые пектины, фитиновую кислоту);

Пасленовые — помидоры, баклажаны, картофель, перец болгарский и другие (содержат алкалоиды).

Сохраняя здоровье кишечника, подчеркнула врач, вы укрепляете свою иммунную систему и организм в целом: увеличивается длина теломер, а значит, удлиняется и ваша жизнь.

Один из показателей того, что вы притормозили процесс старения, — толщина комплекса интима-медиа, это УЗИ выявляет наличие повреждения сосудов атеросклерозом. Для поддержания здоровья сосудов лучше включить в свой рацион омега 3 жирные кислоты, витамины группы B, больше овощей и уменьшить количество мясных продуктов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стареет быстрее: вегетарианцы или мясоеды.