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«Боря, ты че!»: Успенская показала продюсеру, где у нее пирожки

, 23:59 | Василий Заика Видео 893

Звезда русского шансона разыграла мини-сценку перед концертом.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Звезда русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram выложила видеоролик, на котором разыграла мини-сценку с продюсером Борисом Рубиновским.

На кадрах видно, как 65-летняя певица идет по коридору вдоль грим-уборных. В определенный момент открывается одна из дверей, из которой выходит организатор концертов, окликает знаменитость и тут же хватает ее за юбку.

«Боря, ты че меня грязными руками за мои святые места трогаешь? Мы же только что с тобой ели пирожки!» — восклицает Любовь Успенская. (Сохранена пунктуация и орфография автора — Прим.ред.).

Борис Рубиновский в ответ поясняет, что он намеревался увидеть местоположение съеденных печеных изделий.

«Любочка, так я хочу посмотреть, где теперь с картошкой пирожок, а где с капустой!» — говорит продюсер.

Певица, в свою очередь, кокетливо, положив руки чуть ниже поясницы, демонстрирует Борису Рубиновскому, где что лежит.

«Ну, вот здесь с картошкой, а здесь с капустой!» — говорит Любовь Успенская.

Удостоверившись в наличии пирожков в нужных местах, «парочка» вспоминает, что они не отведали еще пирожки с повидлом.

Instagram @uspenskayalubov_official

Миллионная армия подписчиков Любови Успенской, как, впрочем, и всегда, не стала скупиться на комплименты относительно ее наряда и фигуры. Большинство юзеров положительно отреагировало на видео, отметив, что певица и продюсер — приколисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Любовь Успенская отменила концерт в Петербурге.

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