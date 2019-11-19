Директор Успенской объяснил, почему певица отменила концерт в Петербурге

Пришедших в минувшее воскресенье на концерт Любови Успенской в петербургский Ледовый дворец зрителей ждало разочарование — оказалось, что выступление отменили, но публику предупредить об этом не удосужились. Как сообщила в соцсетях одна из зрительниц, у концертного зала поклонников Успенской встречало лишь объявление, причем в полной темноте. Чтобы прочесть его, приходилось светить фонариками мобильных телефонов.

«Видимо, не смогла Amore Успенская собрать Ледовый! Все удивлялись в городе: как так? Юбилейный концерт в БКЗ опять 16 декабря? Что за аншлаг. Вот так», — пишет автор поста в «ВКонтакте».

ВКонтакте @unreleased_dtp

Как пояснил в интервью 5-tv.ru концертный директор Любови Успенской Виталий Макаров, перенести концерт в другой зал, а заодно и на другую дату решил режиссер концертной программы. Первоначально планировалось повторить шоу с декорациями, которое показывали в Крокус-холле, а технические возможности БКЗ «Октябрьский» не позволяли сделать это, поэтому был выбран Ледовый дворец. Но после размышления, от этой затеи решено было отказаться, потому что арена — неподходящая площадка для Успенской.

«Мы изначально хотели делать в БКЗ, но почему-то она решила сделать в Ледовом, а потом все-таки подумала и решила в БКЗ. Там все-таки та публика, которая именно приходит на Успенскую. Чтобы люди могли увидеть Успенскую, а не в Ледовом, в котором ее люди практически видеть не будут», — рассказал Макаров.

Между тем, как следует из объявления, обменять билеты на новую дату, не попавшим на концерт 17 ноября, не удастся, они смогут лишь получить деньги, заплаченные за несостоявшееся выступление, а потом купить билеты заново.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Любовь Успенскую встречали на Украине, куда она ездила с гастрольным туром после многолетнего перерыва.