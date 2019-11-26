Автобус с туристами из Европы попал в ДТП в Доминиканской республике. Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла на дороге, ведущей из Пунта-Каны в местный аэропорт. В результате столкновения автобуса с грузовиком, пассажирский транспорт перевернулся.

По предварительной информации, в автобусе находились около 70 туристов из нескольких стран. Были ли среди них отдыхающие из России пока неизвестно. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Подробности происшествия устанавливаются. Число раненых уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с туристами из Китая опрокинулся под Мурманском.