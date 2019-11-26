  1. Пятый канал
  4. Автобус с туристами из Европы попал в ДТП в Доминиканской республике

Автобус с туристами из Европы попал в ДТП в Доминиканской республике

, 23:52 | Марина Неруцких Видео 140

По предварительной информации, авария произошла на пути из Пунта-Каны в местный аэропорт.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Twitter @ListinDiario

Автобус с туристами из Европы попал в ДТП в Доминиканской республике. Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла на дороге, ведущей из Пунта-Каны в местный аэропорт. В результате столкновения автобуса с грузовиком, пассажирский транспорт перевернулся. 

По предварительной информации, в автобусе находились около 70 туристов из нескольких стран. Были ли среди них отдыхающие из России пока неизвестно. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Подробности происшествия устанавливаются. Число раненых уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автобус с туристами из Китая опрокинулся под Мурманском.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 26 ноября: Луна в Стрельце сулит путешествия и выгодные сделки

Последние новости

2:20
«Водитель резко затормозил и не справился с управлением» — пассажир попавшего в ДТП автобуса
1:43
Троих пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане оперируют
1:20
Филиппов день или Куделица. Чего нельзя делать 27 ноября
1:04
Большинство туристов, попавших в ДТП в Доминикане, жители Москвы — посольство РФ
0:43
Семеро пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане в тяжелом состоянии
0:34
Трое российских туристов попали в реанимацию после ДТП в Доминикане

Сейчас читают

Экстрасенс Кузнецова рассказала, почему категорически нельзя ничего подбирать на улице
Житель Удмуртии насиловал четырехлетнюю дочь друзей девять месяцев подряд
Наряд Дубцовой на «Золотом граммофоне» вызвал недоумение поклонников

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]