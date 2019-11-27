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  4. Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась обеих рук

Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась обеих рук

, 4:03 | Марина Неруцких Видео 914

Об этом сообщил руководитель отделением посольства РФ в Венесуэле Михаил Евдокимов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Pohl; Twitter @ListinDiario

Одна из российских туристок, пострадавших в ДТП в Доминикане лишилась обеих рук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова.

Страшная авария, в которой пострадали по меньшей мере 17 граждан России, произошла накануне на острове Гаити. Около 16 часов по местному времени (23.00 по Москве), автобус, отвозивший туристов в аэропорт «Интернасьональ де Ла-Романа» врезался в продуктовый фургон. В результате столкновения грузовик выкинуло с дороги в тростниковое поле, а транспортное средство завалилось набок. По неподтвержденной до сих пор информации в автобусе находились 45 человек, из них 39 — граждане России.

В результате ДТП 15 человек получили серьезные травмы. Местные врачи сообщают, что они находятся в критическом состоянии, однако туроператор Anex Tour,  который занимался отдыхом российских туристов данное сообщение опровергает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непроверенной информации, одной из россиянок в аварии автобуса с грузовиком в Доминиканской республике оторвало руку.

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