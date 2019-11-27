На месте ДТП автобуса в Доминикане остались документы и личные вещи пострадавших

На месте ДТП автобуса в Доминиканской республике остались документы и личные вещи пострадавших. Обувь, подушки для путешествий, окровавленная одежда, — все это лежит на обочине дороги, где произошла авария.

По предварительной версии, пассажирский автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт «Интернасьональ де Ла-Романа», примерно в 16.00 по местному времени (в 23.00 по Москве) столкнулся с продуктовым фургоном. Удар был такой силы, что грузовик откинуло в тростниковое поле. Водитель автобуса не смог удержать машину и совершил опрокидывание. В результате аварии, по неофициальным данным, пострадали 17 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. По непроверенной информации, одной из российских туристок оторвало руку.

Власти Доминиканы обратились к жителям страны с просьбой откликнуться всех, владеющих испанским и русским языком, чтобы помочь с переводом медикам, оказывающим помощь гражданам РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большинство туристов, попавших в ДТП в Доминикане, жители Москвы.