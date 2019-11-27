  1. Пятый канал
  4. На месте ДТП автобуса в Доминикане остались документы и личные вещи пострадавших

На месте ДТП автобуса в Доминикане остались документы и личные вещи пострадавших

, 2:42 | Марина Неруцких Видео 153

По неподтвержденной информации одна из туристок, в результате аварии лишилась руки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen; 5-tv.ru

На месте ДТП автобуса в Доминиканской республике остались документы и личные вещи пострадавших. Обувь, подушки для путешествий, окровавленная одежда, — все это лежит на обочине дороги, где произошла авария.

По предварительной версии, пассажирский автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт «Интернасьональ де Ла-Романа», примерно в 16.00 по местному времени (в 23.00 по Москве) столкнулся с продуктовым фургоном. Удар был такой силы, что грузовик откинуло в тростниковое поле. Водитель автобуса не смог удержать машину и совершил опрокидывание. В результате аварии, по неофициальным данным, пострадали 17 человек. Семеро из них находятся в тяжелом состоянии. По непроверенной информации, одной из российских туристок оторвало руку.

Власти Доминиканы обратились к жителям страны с просьбой откликнуться всех, владеющих испанским и русским языком, чтобы помочь с переводом медикам, оказывающим помощь гражданам РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что большинство туристов, попавших в ДТП в Доминикане, жители Москвы.

Читайте также

Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском

СК РФ начал проверку по факту ДТП с туристами из России в Доминикане
+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Последние новости

13:08
Семнадцатилетнюю девушку изнасиловали и убили во время свидания в Приморье
12:55
Беременная Анастасия Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице
12:45
Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском
12:38
«Твой Адам где-то страдает!»: Голая Ольга Орлова взорвала Instagram
12:32
Исполнитель роли Гендальфа рассказал, почему так долго скрывал свою гомосексуальность
12:24
Московский чиновник-антимонопольщик жестоко избил мать

Сейчас читают

«Бомба и ходячий секс!» Дарью Мороз заподозрили в попытке вернуть Богомолова
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом
«Не стыдно такое выставлять?» Дарья Мороз смутила фанатов фото без макияжа

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]