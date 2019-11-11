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«Прекрасный дьяволенок»: демоническая Анастасия Квитко покорила Instagram

, 2:29 | Валентин Черников Фото 57

«Русская Кардашьян» снялась для нового эротического журнала.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко раздразнила пользователей Instagram кадром из фотосессии для эротического журнала Bad Influence («Дурное влияние»). Снимки «Русской Кардашьян» вошли в первый номер издания с пометкой 18+.

Как заявляется, красивые модели со всего мира снимаются для журнала топлес. Но для публикации в микроблоге Анастасия использовала фото в купальнике — иначе снимок был бы заблокирован из-за правил соцсети.

Instagram @anastasiya_kvitko

Впрочем, наличие одежды на девушке не разочаровало поклонников: аккуратного бикини достаточно, чтобы оценить все достоинства Квитко. На этот раз она примерила купальник телесного цвета. Шаловливый образ дополнили пририсованные рожки и хвост чертенка.

«Без сомнения, ты самая красивая»;

«Вы великолепны даже с хвостом и рогами»;

«Милая, ты само совершенство женской красоты и сексуальности, твое тело дышит желанностью. Я люблю тебя!»

«Прекрасный дьяволенок», — ответили фолловеры преимущественно на английском и испанском языках.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Русская Кардашьян» в «металлических» штанах удивила поклонников новым имиджем.

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