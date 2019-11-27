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  4. Иркутского подростка наградили за спасение девочки от педофила-рецидивиста

Иркутского подростка наградили за спасение девочки от педофила-рецидивиста

, 8:06 | Игорь Рязов Видео 498

Подарки бдительному старшекласснику Вячеславу Дорошенко полицейские вручили в торжественной обстановке.

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Фото, видео: МВД РФ

Школьника Вячеслава Дорошенко, спасшего девятилетнюю девочку от насильника в Иркутске, наградили в торжественной обстановке. Об этом сообщила директор иркутской школы № 37 Ольга Обушенко.

МВД РФ

Решение о награждении Дорошенко приняли руководители муниципального управления МВД «Иркутское», а также общественный совет главка МВД по Иркутской области. Подарки десятикласснику в торжественной обстановке вручали полицейские.

«Слава очень скромный, я сама только вчера из новостей узнала о его смелом поступке. Он заслуживает признания», — сказала его директор РИА Новости, добавив, что старшеклассник увлекается баскетболом и гуманитарными предметами.

Также был награжден работник местного предприятия Глеб Сизых. Он помог иркутскому подростку спасти ребенка.

МВД РФ

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутске арестовали 48-летнего педофила-рецидивиста. Его обвинили в похищении девятилетней девочки с целью изнасилования.

Остановить преступника удалось случайным прохожим. Подросток Вячеслав Дорошенко услышал крики ребенка и тут же попросил помочь ему спасти девочку находившегося рядом мужчину. Благодаря тому, что они бросились в погоню за машиной злоумышленника, ребенок был спасен — преступник испугался и высадил девочку из автомобиля.

Позднее иркутский старшеклассник подробно рассказал 5-tv.ru, как спас девятилетнюю девочку.

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