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Ирина Пегова застряла в Анапе на пути в Крым из-за нелетной погоды

, 11:40 | Валентин Черников Видео 3 029

Самолет с актрисой на борту вынужденно приземлиться в Краснодарском крае. До места съемок ей придется добраться самостоятельно.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Самолет с Ириной Пеговой на бору вынужденно сел в Краснодарском крае на пути в Крым. Об этом актриса сообщила подписчикам в Instagram.

«Вот так не думаешь, не гадаешь. Летишь в Крым. Потом — бабах — и приземляешься в Анапе. Но зато здесь тепло. Теперь мне пять часов ехать до съемочной площадки в Алупке. Такая наша жизнь актерская…» — сказала артистка в записанном ею видеоролике.

Instagram @pegovairina

Как уточнила Ирина, конечной точкой авиамаршрута должен был стать Симферополь. Однако городской аэропорт накрыло туманом. Это подтверждает и пресс-служба авиаузла. Оказавшиеся на противоположном берегу Черного моря пассажиры самолета вынуждены ждать нового рейса. Те, у кого не хватает терпения, отправляются к полуострову на такси. Так поступила и сама актриса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова поделилась с фанатами фото, на которых «сама себе нравится».

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