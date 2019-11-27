  1. Пятый канал
  4. Пегова поделилась с фанатами фото, на которых «сама себе нравится»

Пегова поделилась с фанатами фото, на которых «сама себе нравится»

, 10:16 | Валентин Черников Фото 5 525

Актриса показала, как преображается перед спектаклем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @pegovairina

Ирина Пегова выложила в Instagram фотографии из гримерной. Актриса готовится выйти на сцену Московского международного дома музыки для участия в спектакле «Онегин». В осовремененной постановке пушкинского романа в стихах она играет Татьяну.

Исполнительница роли младшей сестры Лариной вдвое старше ее героини. Оттого немало важную роль здесь играет макияж. За него отвечала визажист Ольга Сморчкова. Судя по реакции Пеговой и восторженным отзывам зрителей, девушка справилась с работой на отлично.

«Ольгуша! Ты чудотворница! Умеешь своими шаловливыми ручками сделать так, чтобы я себе нравилась! Чудо!» — написала в посте Ирина.

Instagram @pegovairina

В комментариях под ним подписчики отметили, что выбранный образ оказался как никогда хорош.

«Ох, Иринушка! Вроде на всех вы, душенька, нарядах хороши, но фото крупным планом в профиль — это нечто! Огонь! Волосы, глаза!»

«Супер, а вы все хорошеете! И волосы — такой цвет природный сделали!»

«Ирина, вы просто загляденье!»

«Потрясающий образ в этом платье! Очень красиво!» — оценили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова предстала в меланхоличном образе.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.26 70.52
0.21
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Последние новости

12:55
Беременная Анастасия Костенко прилетела из Турции и сразу оказалась в больнице
12:45
Девять кадетов пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом под Иркутском
12:38
«Твой Адам где-то страдает!»: Голая Ольга Орлова взорвала Instagram
12:32
Исполнитель роли Гендальфа рассказал, почему так долго скрывал свою гомосексуальность
12:24
Московский чиновник-антимонопольщик жестоко избил мать
12:13
«Любовь с Любой»: Толкалина познакомила фанатов с избранником

Сейчас читают

«Бомба и ходячий секс!» Дарью Мороз заподозрили в попытке вернуть Богомолова
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом
«Не стыдно такое выставлять?» Дарья Мороз смутила фанатов фото без макияжа

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]