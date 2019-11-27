Пегова поделилась с фанатами фото, на которых «сама себе нравится»

Ирина Пегова выложила в Instagram фотографии из гримерной. Актриса готовится выйти на сцену Московского международного дома музыки для участия в спектакле «Онегин». В осовремененной постановке пушкинского романа в стихах она играет Татьяну.

Исполнительница роли младшей сестры Лариной вдвое старше ее героини. Оттого немало важную роль здесь играет макияж. За него отвечала визажист Ольга Сморчкова. Судя по реакции Пеговой и восторженным отзывам зрителей, девушка справилась с работой на отлично.

«Ольгуша! Ты чудотворница! Умеешь своими шаловливыми ручками сделать так, чтобы я себе нравилась! Чудо!» — написала в посте Ирина.

Instagram @pegovairina

В комментариях под ним подписчики отметили, что выбранный образ оказался как никогда хорош.

«Ох, Иринушка! Вроде на всех вы, душенька, нарядах хороши, но фото крупным планом в профиль — это нечто! Огонь! Волосы, глаза!»

«Супер, а вы все хорошеете! И волосы — такой цвет природный сделали!»

«Ирина, вы просто загляденье!»

«Потрясающий образ в этом платье! Очень красиво!» — оценили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова предстала в меланхоличном образе.