Рудковская примерила образы черного и белого лебедя

Яна Рудковская разделила поклонников на два лагеря. Светская львица выложила в Instagram фотографии, где поочередно предстала в образах черного и белого лебедя.

В первом наряде она появилась для обложки одного из журналов. В черном — побывала на недавнем балу в Петербурге. Там же, в городе на Неве, в начале января продюсер презентует ледовое шоу «Лебединое озеро» с участием ее супруга — фигуриста Евгения Плющенко. Для этого она предложила поклонникам выбрать, какое из двух платьев ей надеть на представление в этот раз.

Instagram @rudkovskayaofficial

Instagram @rudkovskayaofficial

Мнения фанатов разделились как Инь и Янь. Часть подписчиков настаивает, что черный цвет идет звезде больше. Другие говорят, что это платье старит продюсера, а белое, напротив, подчеркивает нежность. Третьи решили не уступать ни тем, ни другим и сказали, что даме подходит все. На чем остановится Рудковская, пока неизвестно.

«Образ белого лебедя, по моему мнению, вам идет больше. Очень нежный, тонкий, воздушный и выразительный»;

«Мне больше черный лебедь нравится, хотя оба образа шикарны»;

«Белый! Черный старит»;

«Черный! Без вариантов»;

«Что белый лебедь, что черный — вы, Яна, всегда хороши», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудковская показала, как сын охраняет ее во время тренировки.