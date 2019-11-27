Видео: Рудковская показала, как сын охраняет ее во время тренировки

Яна Рудковская опубликовала видео на своей странице в Instagram и показала подписчикам, в каких условиях ей приходится заниматься спортом дома. Звезда выполняет упражнения на коврике, а рядом с ней весь пол усеян детскими игрушками сына. Кроме того, шестилетний Саша тут же перемещается по комнате — стреляет из игрушечного автомата. Сама знаменитость подшутила, что таким способом сын охраняет ее от тренера.
«Во время утренней тренировки Саша @gnomgnomych охраняет самое ценное — мамины ноги. Полирую свой основной „актив“ как могу. А вообще, из его „оружия“ получилась готовая арт-инсталляция. Хоть сейчас на биеннале», — написала продюсер.
У знаменитости тут же стали интересоваться частотой тренировок. Яна ответила, что занимается около пяти раз в неделю по часу. Также фанаты оценили старания звезды и написали ей комплименты под постом.
«Какая же вы крутая»;
«Молодец!!! Такую мы тебя еще не видели!!! Вот это я понимаю!»;
«Аж самой захотелось прокачаться, мотивация»;
«Какая вы молодец. И на фитнес время находите», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Рудковская разделила соцсеть на два лагеря.