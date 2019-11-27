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Видео: Рудковская показала, как сын охраняет ее во время тренировки

, 7:59 | Мия Субботина Видео 155

Продюсер поделилась с подписчиками атмосферой, в которой проходят ее занятия спортом в стенах дома.

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Фото, видео: Instagram @rudkovskayaofficial

Яна Рудковская опубликовала видео на своей странице в Instagram и показала подписчикам, в каких условиях ей приходится заниматься спортом дома. Звезда выполняет упражнения на коврике, а рядом с ней весь пол усеян детскими игрушками сына. Кроме того, шестилетний Саша тут же перемещается по комнате — стреляет из игрушечного автомата. Сама знаменитость подшутила, что таким способом сын охраняет ее от тренера.

«Во время утренней тренировки Саша @gnomgnomych охраняет самое ценное — мамины ноги. Полирую свой основной „актив“ как могу. А вообще, из его „оружия“ получилась готовая арт-инсталляция. Хоть сейчас на биеннале», — написала продюсер.

Instagram @rudkovskayaofficial

У знаменитости тут же стали интересоваться частотой тренировок. Яна ответила, что занимается около пяти раз в неделю по часу. Также фанаты оценили старания звезды и написали ей комплименты под постом.

«Какая же вы крутая»;

«Молодец!!! Такую мы тебя еще не видели!!! Вот это я понимаю!»;

«Аж самой захотелось прокачаться, мотивация»;

«Какая вы молодец. И на фитнес время находите», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Рудковская разделила соцсеть на два лагеря.

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