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  4. «Черный лебедь или Пиковая дама?» Яна Рудковская предстала в роскошном образе

«Черный лебедь или Пиковая дама?» Яна Рудковская предстала в роскошном образе

, 23:26 | Мия Субботина Видео 274

Звезда появилась в черном пышном платье на балу в Санкт-Петербурге.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Instagram @rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская появилась на балу в Петербурге в черном платье со шлейфом от итальянского модельера Жан-Батиста Валли. Роскошный образ знаменитости дополнил головной убор в виде миниатюрных рожек. Видео Рудковская поделилась на своей странице в Instagram.

«К черному балу @axenoffjewellery & @axenoff в Санкт-Петербурге готова! На один вечер в любимый Питер и в любимую @astoriahotel. Кто же я? Черный лебедь или Пиковая дама?» — подписала пост звезда.

Коллеги Рудковской пришли в восторг от ее потрясающего образа и засыпали ее комплиментами.

«Как красиво», — отметила певица Саша Савельева.

«Просто невероятна», — написала Ольга Бузова.

Подписчики так и не решили, в каком известном образе звезда. Они также, как и коллеги продюсера, восхитились ее изумительным нарядом в комментариях.

«Черный экстравагантен и чертовски идет блондинкам! Шикарно»;

«Как всегда прекрасно выглядите»;

«Яночка, невероятно красива. Это просто завораживающее платье, как и ты сама», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Рудковская с сыном вышла в свет в платье с трехметровым шлейфом.

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