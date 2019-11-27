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«Я не умру в туалете»: сына Никаса Сафронова «засосало» в унитаз в самолете

, 13:49 | Игорь Рязов Видео 14 191

По неподтвержденной информации, пианист не в первый раз оказывается в подобной ситуации.

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Фото, видео: Instagram @lukasafronovofficial, 5-tv.ru

Пианист Лука Сафронов, сын художника Никаса Сафронова, застрял в унитазе самолета Boeing 737-800 во время перелета из Казани в Москву. Об этом сообщил Telegram-канал «Бушующий мир».

Самостоятельно вытащить «пятую точку» из унитаза Лука Сафронов не смог. Очевидцы рассказали, что его охватила паника. Пианист начал громко кричать и звать на помощь.

Некоторые пассажиры в хвосте салона оказались в растерянности. Ситуация осложнялась тем, что все происходило в момент объявления в салоне о скорой посадке самолета.

При помощи членов экипажа и других пассажиров сына известного художника удалось вытащить из вакуумной ловушки.

«Я не умру в туалете!» — жизнеутверждающе крикнул Лука Сафронов перед этим.

По неподтвержденной информации, пианист оказывается в подобной ситуации уже в четвертый раз.

Ранее 5-tv.ru сообщал о жителе Индии, который чуть не устроил авиакатастрофу, когда пытался найти туалет в самолете. Перепутав двери, он чуть не открыл аварийный выход.

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