Министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе церемонии открытия трассы М11 Москва — Петербург назвал стоимость проезда по автомагистрали для всех легковых машин. По его словам, автолюбителям придется заплатить 1350 рублей.

Кроме того, глава Минтранса заверил президента РФ Владимира Путина, что пробок на въезде и съезде с новой автодороги не будет, в том числе и в Москве.

«Нет, пробок не будет», — сказал Евгений Дитрих.

Скоростная магистраль М11 проходит от Московской кольцевой автодороги до Западного скоростного диаметра Петербурга. Общая протяженность трассы составляет порядка 670 километров. Путь по ней от Москвы до Северной столицы должен составить около 5,5 часов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Петербург.