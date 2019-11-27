  1. Пятый канал
  4. Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

Путин открыл скоростную платную трассу М11 Москва — Санкт-Петербург

, 14:38 | Игорь Рязов Видео 532

Платная автодорога в рамках общественного голосования получила название «Нева».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной автодороги M-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Он также объявил, что трасса получила название «Нева».

Для выбора названия было объявлено общественное голосование. Путин сказал, что в рамках него определились три лидера: «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Больше всего голосов набрал последний вариант.

Сотрудники «Автодора» рассказали главе государства, что стоимость проезда по новой трассе составит около полутора тысяч рублей.

«Есть, чем гордиться», — сказал Путин на церемонии, пояснив, что M-11 стала первой в России автодорогой такого класса.

Президент поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве трассы. Он выразил уверенность, что она позитивно скажется на развитии экономики и экологии.

В заключение президент сказал, что новая трасса Москва — Санкт-Петербург должна быть обустроена пунктами отдыха, питания и заправками.

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАДа до ЗСД вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность составляет порядка 670 километров. Путь по ней от Москвы до Северной столицы должен составить не более пяти часов.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что последний этап трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» разрешили ввести в эксплуатацию.

Читайте также

Путин и Беглов обсудили планы развития Петербурга

Сколько будет стоить проезд по трассе М11 Москва — Петербург для легковушек?
+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.97
-0.05 70.44
-0.08
ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака

Последние новости

21:56
В каких условиях содержится Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки
21:41
Собчак пришлось оправдываться перед героями своего шоу
21:28
Одесские гинекологи продавали видео осмотра пациенток порносайтам
21:15
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский станет отцом в шестой раз
20:58
Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь рассказала, от чего страдает в Турции
20:47
Что известно об убийцах главы центра «Э» по Ингушетии

Сейчас читают

Сын Сафронова, застрявший в унитазе самолета, подаст в суд на снявшего видео
ТОП-5 самых неверных партнеров по знаку зодиака
Гороскоп на 27 ноября: Венера в Близнецах принесет легкость в общении с противоположным полом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]