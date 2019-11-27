Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии открытия платной автодороги M-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Он также объявил, что трасса получила название «Нева».

Для выбора названия было объявлено общественное голосование. Путин сказал, что в рамках него определились три лидера: «Валдай», «Две столицы» и «Нева». Больше всего голосов набрал последний вариант.

Сотрудники «Автодора» рассказали главе государства, что стоимость проезда по новой трассе составит около полутора тысяч рублей.

«Есть, чем гордиться», — сказал Путин на церемонии, пояснив, что M-11 стала первой в России автодорогой такого класса.

Президент поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве трассы. Он выразил уверенность, что она позитивно скажется на развитии экономики и экологии.

В заключение президент сказал, что новая трасса Москва — Санкт-Петербург должна быть обустроена пунктами отдыха, питания и заправками.

Скоростная трасса М-11 проходит от МКАДа до ЗСД вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность составляет порядка 670 километров. Путь по ней от Москвы до Северной столицы должен составить не более пяти часов.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что последний этап трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» разрешили ввести в эксплуатацию.