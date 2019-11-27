Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей

Два стратегических ракетоносца ВКС РФ Ту-95МС осуществили плановый полет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей продолжительностью более десяти часов, сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что российские самолеты дальней авиации шли в сопровождении истребителей Су-35С и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России.

В рамках отдельных этапов маршрута ракетоносцы Ту-95МС сопровождались истребителями F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2 ВВС Японии.

Как подчеркнули в Минобороны, российские летчики дальней авиации на регулярной основе выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России и ВВС Сербии ведут совместные учения в Астраханской области.