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Ту-95МС пролетели над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей

, 18:54 | Василий Заика Видео 73

Российские стратегические ракетоносцы совершили плановые полеты продолжительностью более десяти часов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Vadim Savitsky, Министерство обороны РФ

Два стратегических ракетоносца ВКС РФ Ту-95МС осуществили плановый полет над нейтральными водами Японского и Восточно-Китайского морей продолжительностью более десяти часов, сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве отметили, что российские самолеты дальней авиации шли в сопровождении истребителей Су-35С и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС России.

В рамках отдельных этапов маршрута ракетоносцы Ту-95МС сопровождались истребителями F-15 и F-16 ВВС Южной Кореи, а также F-2 ВВС Японии.

Как подчеркнули в Минобороны, российские летчики дальней авиации на регулярной основе выполняют полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и без нарушения границ других государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВКС России и ВВС Сербии ведут совместные учения в Астраханской области.

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