Видео: большинство россиян не успевает выспаться

Большинству россиян не хватает времени на полноценный сон. Такие результаты показал опрос, проведенный командой спецпроекта Mail.ru.

Как сообщает РИА Новости, анализ собранных ответов выявил, что 53% опрошенных рассказали о нехватки свободного времени, которое можно было бы потратить на сон. Чаще всего причиной этого россияне называют бессонницу — 30% невысыпающихся респондентов. Также недосыпу способствуют срочные дела — 27% ответов — и задержки на работе — 22%.

Чаще всего — в половине случаев — россияне просто лежат в темноте, если не могут уснуть. Еще 36% берут в руки смартфон, 28% смотрят кино или читают. Принимают снотворное 4%, 5% пьют успокоительные препараты, а еще 5% обходятся народными методами — теплым молоком и травяными настоями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какими напитками можно согреться в мороз.