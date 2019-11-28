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Видео: большинство россиян не успевает выспаться

, 7:30 | Анастасия Игонина Видео 60

Больше половины участников медицинского опроса признались, что у них не получается найти положенные восемь часов для сна.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger, imagebroker/Michaela Begsteiger, kati, Chris Robbin, Stefan Klein

Большинству россиян не хватает времени на полноценный сон. Такие результаты показал опрос, проведенный командой спецпроекта Mail.ru.

Как сообщает РИА Новости, анализ собранных ответов выявил, что 53% опрошенных рассказали о нехватки свободного времени, которое можно было бы потратить на сон. Чаще всего причиной этого россияне называют бессонницу — 30% невысыпающихся респондентов. Также недосыпу способствуют срочные дела — 27% ответов — и задержки на работе — 22%.

Чаще всего — в половине случаев — россияне просто лежат в темноте, если не могут уснуть. Еще 36% берут в руки смартфон, 28% смотрят кино или читают. Принимают снотворное 4%, 5% пьют успокоительные препараты, а еще 5% обходятся народными методами — теплым молоком и травяными настоями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какими напитками можно согреться в мороз.

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