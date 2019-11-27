Двое грузинских полицейских застрелили друг друга во время ссоры

Двое полицейских застрелили друг друга при исполнении служебных обязанностей во время ссоры. К расследованию дела приступила грузинская прокуратура.

Перестрелка произошла вечером 26 ноября в поселке Ладжана на западе Грузии. Интерфакс со ссылкой на грузинские СМИ пишет, что погибшие охраняли здание общественного центра Дома юстиции. Во время работы между мужчинами возникла ссора. Оба достали служебное оружие и начали стрелять друг в друга.

Один из полицейских погиб на месте, а второй скончался вскоре после госпитализации. Во время перестрелки они ранили еще одного человека — он пытался успокоить мужчин и остановить конфликт. В настоящее время прохожий находится в больнице в тяжелом состоянии.

Грузинская прокуратура начала расследование по факту происшествия. В ведомстве пока не стали оглашать версии и причины случившегося. При этом прокуроры подтвердили факт убийства двух сотрудников полиции из огнестрельного оружия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о перестрелке между полицейскими в Дагестане — огонь друг по другу они открыли после того, как одни решили проверить документы у вторых.