Кому вредно пить чай? — объясняет эксперт

|
Ниса Мурзанаева
1 101

Употребление полезного напитка при некоторых заболеваниях может нанести серьезный вред здоровью.

Кому вредно пить чай? — объясняет эксперт

Фото: www.globallookpress.com / BAO, Ralph Kerpa

Тонизирующий и в большинстве случаев считающийся очень полезным чай, оказывается, при некоторых обстоятельствах может нанести серьезный вред здоровью. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

По мнению эксперта, напиток не рекомендуется употреблять тем, кому диагностированы язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Особенно в период обострения заболеваний. Также чай не советуют пить обладателям повышенной кислотности желудка. Он раздражает слизистую и может вызвать приступ изжоги.

Крепкий чай не рекомендован к употреблению гипертоникам. Содержащий в себе кофеин напиток может спровоцировать резкое учащение сердцебиения и боли в голове. Его не стоит пить людям, страдающим от бессонницы.

По мнению специалиста, аллергикам нельзя пить травяные чаи. Также они не годятся для употребления людям с болезнями бронхов, в том числе бронхиальной астмой.

Людям, испытывающим проблемы с желудочно-кишечным трактом, не рекомендовано добавлять в напиток лимон, имбирь и молоко. Это грозит раздражением слизистой, ощущением дискомфорта и газообразованием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избавиться от боли в горле без лекарств.

-21° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.60
-0.25 83.34
-0.02
Черный зодиак: гороскоп темных уголков души

Последние новости

6:53
Темное прошлое: что известно о подозреваемом в педофилии учителе биологии?
6:38
Названа главная опасность от просмотра порнофильмов
6:23
Черный зодиак: гороскоп темных уголков души
6:08
Пять самолетов НАТО пролетели над Черным морем у границ России
5:53
Волочкова нарядила елочку и попала под шквал негатива в сети: «Писать опасно»
5:38
Звериная жестокость: немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в концлагере на месте Балтийска

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака
Тромбоз не пройдет! Названы эффективные способы разжижения крови без лекарств
Полицейским разрешили вскрывать автомобили и входить в дома
Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

С QR-кодом по жизни: где получить и как регулируется законодательно
Минпросвещения РФ обновит правила русского языка
Астропрогноз: Какие опасности перевернут жизнь в ноябре 2021
Как по дате рождения узнать кто ты из египетского гороскопа