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Питание против рака: российские онкологи разработали меню для защиты от опухолей

, 11:14 | Ниса Мурзанаева Видео 56

Избежать проблем со здоровьем поможет включение в рацион ряда продуктов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Reinhard, H., /imagebroker/Michaela Begsteiger, /Shadi Jarar'Ah, /Creativ Studio Heinemann, /Andrey Arkusha

Одно только питание без сомнения не может спасти или вылечить от онкологии. Однако многие исследования показывают — некоторые продукты снижают риск возникновения злокачественных опухолей в несколько раз. В Сеченовском университете рассказали, как правильно питаться, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

Онкологи советуют добавить в рацион как можно больше зеленых овощей, таких как, например, брокколи, белокочанная, краснокочанная и цветная капуста. В них практически отсутствуют быстрые углеводы, что позволяет поддерживать в норме уровень сахара в крови, пишет КР.RU.

По мнению российских специалистов, нет нужды в том, чтобы полностью исключать из меню сахар. Достаточно лишь ограничить его употребление. По данным ВОЗ, в сутки человек может употребить в пищу до шести чайных ложек сладости. Однако в это количество входит и сахар, содержащийся в пище и напитках.

Исследователи рассказали, что на состояние здоровья влияет и способ приготовления продуктов. Например, перед разогревом супов стоит снимать верхний слой застывшего жира. Блюда из мяса не нужно жарить. Лучше приготовить их на пару или запечь.

Также ученые не рекомендуют добавлять в еду излишнее количество соли. Для придания вкуса продуктам лучше использовать приправы, лимонный сок и специи. Онкологи советуют каждый день употреблять в пищу свежие овощи и цельнозерновые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученые обнаружили неочевидные опасности для вегетарианцев.

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