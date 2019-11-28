Вера Брежнева представила собственный бренд косметики

Вера Брежнева представила поклонникам собственную марку косметики. Об этом певица сообщила в Instagram. Неожиданной новостью она развеяла слухи о беременности, которые подписчики распространили накануне.

«"Беременна». Это был самый популярный комментарий вчера к моему посту о том, что я сегодня сообщу новость. И в каком-то смысле это правда. Хочу представить вам мое «детище», которое я трепетно создавала эти два года, а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца… прошу любить и жаловать — VERA — мой собственный бренд косметики».

Instagram @ververa

Сама артистка намерена пользоваться своим же товаром и уже делает это последние несколько месяцев.

«Я создала его (бренд — прим. ред.) для каждой из нас: таких разных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свой путь к красоте, и каким бы он сложным ни был, важно всегда верить. Верить в красоту, верить в себя», — добавила Брежнева.

Весть о новой марке от любимой певицы привела фанатов в восторг. Новоиспеченную бизнес-леди поздравили с начинанием и завалили вопросами, где и когда можно будет купить коллекцию. Об этом Вера обещала рассказать на следующий день.

«Это самая лучшая новость! Прочитала утром и настроение на весь день поднялось! Это большое счастье иметь такого человека на земле, как вы!»

«Вот откуда в такой хрупкой девушке столько напора, сил, терпения, усидчивости. Не перестаю удивляться!»

«Говорят, два года носят дитя в себе… основательный, значит, должен получиться продукт!»

«Новость — огонь! Поздравляю! Уже хочется все опробовать», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Брежнева не любит, когда ее называют «дорогая».