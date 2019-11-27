Брежнева заинтриговала поклонников стильным фото и обещанием хорошей новости

Вера Брежнева заинтриговала поклонников обещанием поделиться в скором времени некой хорошей новостью. На своей странице в Instagram певица опубликовала стильное, но немного странное черно-белое фото, на котором она лежит обнаженная с приоткрытым ртом и пронзительным взглядом.

«Немного о моем состоянии сейчас… Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью… а пока в предвкушении и ошалевшая от темпа моего ноября… Понимаю, что если бы снимали реалити о моей жизни, один день не поместился бы в серию. А особенно в этом месяце», — пожаловалась артистка.

Instagram @ververa

Поклонники отреагировали на пост по-разному. Большинство выражают сочувствие и восхищаются фотографией.

«Почаще радуйте нас „таким“ ноябрем!»

«Ой, да ладно тебе — ноябрь! У тебя весь этот год такой»;

«НояБррььь-декабрррььь… Надо держаться. И ждать»;

«Фотосессия огненная! Вера, вам все это так идет… Черно-белые кадры, чувственный взгляд и минимализм. Стильно и женственно»;

«Я от эстетики с ума схожу. Какие руки, кисти, пальцы, черты лица… о, мой Бог! Просто идеально», — пишут они.

Другие с энтузиазмом строят догадки относительно обещанной Верой новости. Варианты большим разнообразием не отличаются.

«Вера, вы не беременны случайно?»

«Выглядите как счастливая беременяшка»

«Вера скоро снова станет мамочкой?»

«Думаю, скоро будет пополнение».

«Это будет альбом?»

«Если вы готовы идти в президенты, то я за. Надеюсь, угадал с новостью», — гадают фанаты.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, последние несколько месяцев Вере Брежневой приходится отбиваться от вопросов о разладе в семье после появления слухов о романе ее мужа Константина Меладзе с новой подопечной, молодой солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.