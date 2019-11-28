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Подольская и Пресняков разыграли фанатов в Instagram забавным видео

, 16:29 | Алиса Старжевская Видео 98

Необычный ролик за несколько часов посмотрели более 100 тысяч раз.

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Фото, видео: Instagram @nataliapodolskaya

Наталья Подольская разыграла фанатов. Видеоролик певица разместила на своей странице в Instagram, однако снялся в нем ее муж — Владимир Пресняков. Длинные рыжие волосы с челкой сделали певца похожим на Подольскую.

«Я — Наташа Подольская. Вот такая я баба!» — говорит «двойник» мужским голосом.

Instagram @nataliapodolskaya

Фанаты оценили превращение Преснякова, однако отметили, что самой Наташе легкая небритость была бы не к лицу.

В начале месяца звездная семья удивила фолловеров костюмами к Хэллоуину. В самый страшный день в году певцы перевоплотились в имперского штурмовика и супергероиню, а их четырехлетний сын Артем стал человеком-пауком.

Instagram @nataliapodolskaya

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус хотела записать фанатам видео, но подавилась мандарином.

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