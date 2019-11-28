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Кристина Асмус хотела записать фанатам видео, но подавилась мандарином

, 11:06 | Ниса Мурзанаева Видео 151

Актриса зашлась в приступе кашля и взмолилась: «Господи!».

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус работает над новым проектом Escape. На съемочной площадке со знаменитостью произошел неприятный инцидент. Во время короткого перерыва артистка решила перекусить мандарином. Видео со своего полдника кинозвезда опубликовала в Instagram.

«Можете сразу пролистывать. В этом сторис ничего интересного не будет. Я буду только кушать мандарин», — заявила актриса.

Однако фанатам звезды все-таки предстояло увидеть нечто «интересное». На следующих кадрах Кристина Асмус подавилась долькой мандарина и зашлась в приступе кашля. Во время мини-происшествия знаменитость не на шутку перепугалась.

«Это не специально! Господи!» — взмолилась артистка.

Чем закончился инцидент с мандарином неизвестно. Однако уже в конце ролика Кристина Асмус пришла в себя и закончила трансляцию, не прерываясь на кашель. Поклонники кинозвезды испугались за ее самочувствие и задавали ей по этому поводу вопросы, пишет сайт Дни.ру.

В фильме Escape помимо Кристины Асмус снимается актер Егор Корешков. Режиссером кинокартины является Александр Гаврилов. Подробности сюжета до сих пор не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус согласилась исполнить роль искусственного интеллекта.

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