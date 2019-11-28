Девочку, которую не стал крестить курганский священник, будут лечить в Петербурге

Полугодовалую жительницу Кургана, которую из-за огромного родимого пятна отказался крестить священник, будут лечить в одной из клиник Петербурга. Об этом на своей странице в ВКонтакте сообщила мать девочки.

«Все лечение будет проходить в клинике в Санкт-Петербурге, где нам пообещали, что сделают все возможное для нашей дочки. „Случай, действительно, тяжелый, но мы постараемся“, — сказали нам. Сейчас решается, каким методом будут лечить. Больше мы ничего не знаем», — написала женщина.

ВКонтакте / Мария Хвостанцева

Мать малышки добавила, что необходимые средства для перелета в Петербург, проживания в Северной столице и обследования были собраны благодаря неравнодушным пользователям социальных сетей.

Врачи курганской детской областной больницы поставили ребенку редкий диагноз «Обширный меланоформный невус». Родимое пятно, расположенное на спине, животе и частично на голове полугодовалой малышки, занимает 80% ее тела.

ВКонтакте / Мария Хвостанцева

Ранее 5-tv.ru сообщал, что курганский священник отказался крестить ребенка из-за огромной родинки.