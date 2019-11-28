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Анастасия Решетова раскритиковала идею бодипозитива

, 22:26 | Мия Субботина Фото 1 521

Возлюбленная рэпера Тимати пояснила, что идея любви своего тела ей близка, однако надо всегда стремиться к личному идеалу.

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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova

Возлюбленная Тимати Анастасия Решетова раскритиковала идею бодипозитива и тех женщин, которые перестают ухаживать за собой после рождения ребенка. Модель пояснила, что тема любви к своему телу ей близка, однако она не считает, что такое отношение должно быть синонимом запущенности своего тела. Снимком в идеальной форме до беременности девушка поделилась на своей странице в Instagram.

«Идея любви себя в своем теле — мне близка, но с поправкой на стремление к своему личному идеалу. Мне кажется, именно в постоянной работе над собой и выражается любовь к себе. Настоящая. Я прекрасно понимаю, что у каждого свои мерки идеализации, но я за то, чтобы вместе с принятием своего облика было стремление стать лучше. Я против сегодняшней тенденции превращения понятия „бодипозитив“ в синоним разнузданности, вседозволенности и неухоженности», — написала знаменитость.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Также Анастасия отметила, что сейчас она постепенно начинает возвращаться в былую форму. Пока ей нельзя активно заниматься спотом и сидеть на диетах, но это, по словам модели, лишь вопрос времени. Фанаты поддержали высказывание Решетовой и написали ей комплименты в комментариях.

«Полностью согласна!»

«Правильно сказано»;

«Анастасия, вы очень красивая»;

«Согласна. Ты молодец», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Решетова намекнула, что встретит Новый год с сыном не в России.

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