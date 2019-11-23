Анастасия Решетова намекнула, что встретит Новый год с сыном не в России

Возлюбленная рэпера Тимати призналась, что уже планирует первую поездку с сыном Ратмиром за границу. Анастасия Решетова намекнула подписчикам, что встретит Новый год у океана. Об этом модель рассказала на своей странице в Instagram.

«Уже не терпится привезти его к океану, искупать в теплой соленой водичке и все время гулять без одежды чтобы его кожа дышала. Это будет наша первая совместная поездка. К тому времени сыночку будет уже почти 3 месяца, а это уже приличный возраст для грудничка», — сообщила молодая мама.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Сейчас Анастасия по несколько часов проводит с сыном на прогулке, несмотря на похолодание. Она подчеркнула, что ей нравится дышать и гулять на морозе, особенно, когда светит солнце. На фотографии Анастасия позирует в черной шубе с сыном на руках, который укутан в вязаное одеяло. Также Решетова поделилась тем, как происходит ее общение с малышом.

«По Ратмиру уже видно какой он социальный. Постоянные „агу“, кряхтение и другие звуки с помощью которых он общается с нами. Не любит оставаться один, нравится ему слушать наши разговоры и ощущать человеческое тепло», — рассказала Анастасия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Тимати пришел с Анастасией Решетовой на Бал дебютанток Tatler поддержать сестру.