В Москве на одной из заправок на Варшавском шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние. Подробности происшествия и состояние участников аварии уточняются.
На АЗС в Москве произошло ДТП, в котором пострадали дети
Сегодня, 5:16 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 62
Авария, в которой травмы получили сразу несколько человек, произошла на одной из автозаправок на Варшавском шоссе.
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