Задолжала государству: приставы открыли производство в отношении дочери Долиной

Судебные приставы взыскивают с дочери народной артистки России Ларисы Долиной Ангелины исполнительский сбор в размере двух тысяч рублей. С материалами ознакомилось РИА Новости.

В отношении Ангелины возбуждено исполнительное производство на основании постановления судебного пристава-исполнителя.

Вердикт был вынесен судебным приставом-исполнителем в конце сентября.

Также дочь Долиной была привлечена к административной ответственности за неуплату штрафа за парковку. Сумма должна быть уплачена в течение 60 дней с даты вступления постановления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как банк попытался использовать дело Долиной и заставить жительницу Петербурга выплатить 180 тысяч рублей, которые взяли на нее в кредит мошенники. Финансовая организация оспаривала решение суда об освобождении пострадавшей женщины от обязательств, руковдствуясь определением Веховного суда по делу Ларисы Долиной. Но банк не добился пересмотра и заплатил компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

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