Бросила умирать: рожденный в результате инцеста ребенок найден мертвым в США

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

Тело младенца обнаружили сотрудники полиции.

Девочка родила от отца ребенка и бросила его на трассе

Фото: www.globallookpress.com/Rodolfo Gonzalez

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В США нашли мертвым ребенка, которого родила несовершеннолетняя девочка от отца

В Калифорнии несовершеннолетняя девочка родила от собственного отца ребенка и оставила умирать его на дороге. Об этом сообщает LA Times.

Известно, что тело мертвого новорожденного обнаружили полицейские на трассе Струве в округе Монтерей 1 августа. Правоохранители прозвали умершего ребенка «Малышкой Анхелитой», отметили в газете.

Позже стало известно, что отцом ребенка является Серхио Гальвес Перес, а его матерью — несовершеннолетняя дочь мужчины. Еще до начала разбирательств они успели убежать за границу, однако позже их нашли в Мексике.

Сейчас о судьбе девочки заботятся сотрудники местного агентства по защите детей. Ее папа находится под стражей — ему вменяют инцест, жестокое обращение с ребенком и причинение тяжкого вреда пострадавшей.

Под следствие попала и мать школьницы Офелия Гарсия Ортега. Ее задержали по подозрению в том, что подвергла дочь опасности. Но позднее ее выпустили под залог в размере 50 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США арестовали супругов, издевавшихся над своими детьми. В семье рос 21 ребенок, и каждый из них подвергался насилию со стороны родителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

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