Мутко потребовал объяснений от властей Иркутской области, пострадавшей от паводка

Скандал в Иркутской области обрастает все новыми подробностями. Местные власти не собираются восстанавливать детские сады и школы, пострадавшие во время паводка. Зато капитально отремонтируют административные здания. И это при том, что жильем до сих пор не обеспечены тысячи семей. Накануне зимы.



Вице-премьер Виталий Мутко назвал такую ситуацию саботажем и потребовал объяснений от руководителя региона. Каков был ответ, знает Дмитрий Вахницкий. Подробности в репортаже.

Заморожено все — от подвала до крыши, в углах — наспех брошенные вещи, внутри — такой же суровый сибирский холод, как на улице. Свои дома жители поселка Игнино оставили вынужденно. После летнего паводка внутри — сыро и холодно. А стены и крыша в первую оттепель могут сложиться, как карточный домик.

«Дом сел очень сильно. Очень страшно, что если здесь стоять, сушить, то просто провалится пол вниз. Я с маленьким ребенком здесь просто не могу находится, здесь очень страшно», — рассказывает местная жительница Анастасия Куприянова.

Поселок и его обитатели никому не нужны. У многих на руках уже есть постановления, где четко прописано — их дома для жизни не пригодны. Но компенсации и жилищные сертификаты им не положены, по документам паводок прошел мимо. Хотя в домах воды было — по пояс.

«Куда мы только не ходили — нас нигде не ждут. Дети живут, грибами дышат и плесенью, и старики — им некуда пойти, плачут», — говорит местная жительница Оксана Горелова.

Формально — это зона чрезвычайной ситуации. Здесь приняли на себя вторую, но не менее разрушительную, волну паводка, однако повторно режим ЧС местные власти не объявляли, а значит, и выплаты для восстановления или покупки новых домов на жителей Ингино не распространяется. И теперь бумажная волокита может стоить десяткам семей жизни. Большая вода лишила людей не только жилья, но и подсобного хозяйства. Вот здесь, например, раньше были коровы, свиньи. Небольшой огородик. В селе без такой поддержки многим просто не выжить.

Неделю назад жителям Игнино удалось лично поговорить с губернатором Левченко. Просили о помощи. Тот заверил — все сделаем. И пропал. Зато на очередном заседании комиссии по ликвидации последствий паводка Левченко хвастался цифрами — четыре тысячи пострадавших от наводнения приобрели новое жилье. О том, что почти три тысячи семей этого жилья накануне декабря не имеют, губернатор скромно молчит. Данные приводит Виталий Мутко.

«41% не имеют жилья. К нам обращаются из Тулуна. Мне страницу в Instagram пришлось завести, чтобы люди могли обращаться», — сказал заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

Левченко заметно помрачнел. Но всю вину переложил на… экспертов ОНФ — их доклады с мест, мол, странные и запутанные, — и журналистов, с его слов, они всё переврали.

«Со СМИ тоже самое, мы дали запросы в центральные каналы. Какие-то сюжеты, так сказать, прогоняли, что ли. Мы до сих пор не получили ответы, что за люди, которых они снимали. Давайте вместе работать, а не в КВН играть», — сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Не совсем понятно о каких играх говорит губернатор Левченко, и зачем его помощники вообще писали запросы федеральным телеканалам. Наша съемочная группа всего за несколько часов добралась до пострадавших районов. Если бы местная власть сделала тоже самое, то все бы увидела своими глазами, а не по телевизору. Больше 650 семей не могут начать капитальный ремонт только потому, что им даже не выдали на руки документы. Вместо того, чтобы помогать жителям области, чиновники сокращают программу восстановления жилья. Решено не строить школу в селе Уйгат и детский сад в деревне Паберега. Вместо этого в программу капитального ремонта включены два административных здания.

«У нас у шести школ сроки капительного ремонта нарушены. Есть две школы, где дети не учатся», — сказал заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

Комментируя действия, а точнее бездействия иркутских чиновников Виталий Мутко прямо говорит о персональной ответственности за срыв программы по восстановлению жилья и самого губернатора, и его подчиненных. Минстрой уже выясняет, куда ушла значительная часть из 14 миллиардов рублей, направленных на восстановление жилья. Освоены только девять с половиной миллиардов. Но жители Игнино этих денег так и не увидели.

Пока миллиардные трансферы из федерального центра лежат на банковских счетах или тратятся непонятно куда, в маленьких поселках Иркутской области люди думают об одном — где найти дров, чтобы и дальше поддерживать тепло в отсыревших домах. И стараются не думать о настоящей сибирской зиме, когда морозы за минус 40 могут сделать каждую ночь последней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителей пострадавших от паводка районов Иркутской области оставляют мерзнуть в разрушенных дома.