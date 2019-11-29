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  4. Стрельба произошла на Лондонском мосту в столице Великобритании

Стрельба произошла на Лондонском мосту в столице Великобритании

, 17:23 | Нюра Незванова Срочная новость 67

Сообщается, что полиции удалось нейтрализовать злоумышленника.

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Фото, видео: Twitter @timtj, globallookpress.com /Vit Simanek

Неизвестные люди устроили перестрелку на Лондонском мосту. Об этом сообщает Би-би-си.

В настоящий момент место ЧП оцеплено, туда подтянуты все экстренные службы.

Также поступила информация, что полицейским удалось нейтрализовать злоумышленника.

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